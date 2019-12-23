Во вспышке кори обвинили «антипрививочников»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-23T12:07:40+03:00

По данным ВОЗ, в 2018 году от заболевания умерло более 140 тысяч человек

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В Якутии, Тюменской и Оренбургской областях фиксируют вспышки кори. Врачи бьют тревогу, на фоне предстоящих каникул, число заболевших может начать расти. Вирусное заболевание передается воздушно-капельным путем, первые симптомы: сыпь на коже, высокая температура, кашель, конъюнктивит. Болезнь дает осложнения в виде пневмонии, энцефалита, менингита - они считаются самыми страшными и могут привести к летальному исходу, особенно у детей до пяти лет.

По данным Роспотребнадзора, в 2019 году от кори привились 1,1 млн человек (из них 181,2 тыс. — это мигранты). При этом стоит помнить, что вакцины, которая на 100% исключит риск повторного заражения не существует. За 10 месяцев было зафиксировано 4126 случаев кори, что в два раза больше, чем годом ранее. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году от данного заболевания в мире скончалось более 140 тысяч человек.

Кстати, ВОЗ поместила сознательный отказ от вакцинации в десятку глобальных угроз здоровью человечеству. Этот фактор соседствует с загрязнением воздуха, изменением климата, раком.

Врач-иммунолог Зоя Скорпилева отметила, что в России пока ситуация под контролем, глобальных вспышек не фиксируется, но сохраняются летальные исходы и тяжелые формы тоже есть.

В основном болеют дети и взрослое поколение от 20 до 40 лет, с достаточно с низким уровнем иммунитета, поскольку не вакцинировались и не сталкивались с живым вирусом, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU