Эксперты предупредили об опасности елок
Главный символ Нового года – елка- может быть опасным. Об этом предупредили эксперты Роскачества.
Специалисты отмечают, что опасность могут нести не только искусственные деревья, но и настоящие. В хвое живых деревьев нашли вредоносных насекомых, а в искусственных елях — токсины.
Для покупателей совет один- внимательно проверять выбранный товар и прежде, чем расплатиться с продавцом, нелишним будет взглянуть на сертификат соответствия. В документе должно быть прописано, в каком лесу родилось дерево и когда было срублено. Очень важный момент – наличие отметки о том, что дерево предварительно обработано от вредителей, сообщает Пятый канал.
Ранее советы по выбору елки дали в Роспотребнадзоре. Если речь идет о пластиковой красавице, то она не должна источать никакой "химозный" запах и иметь в своем составе опасных веществ. А еще важно убедиться, что дерево выполнено из огнеустойчивых материалов.
В этом году средний ценник на елки снизился на 30%. Все чаще покупатели отдают предпочтение моделям подешевле, выбор в пользу экономии делают 38% россиян.
А вот ценник новогодних игрушек вырос на 2 процента, вместе с тем продажи подскочили на целых 28 пунктов. Средняя цена за елочное украшение составляет 213 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU