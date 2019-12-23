Эксперты предупредили об опасности елок

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-23T12:27:06+03:00

Причем, вред могут принести не только искусственные, но и лесные красавицы

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Главный символ Нового года – елка- может быть опасным. Об этом предупредили эксперты Роскачества.

Специалисты отмечают, что опасность могут нести не только искусственные деревья, но и настоящие. В хвое живых деревьев нашли вредоносных насекомых, а в искусственных елях — токсины.

Для покупателей совет один- внимательно проверять выбранный товар и прежде, чем расплатиться с продавцом, нелишним будет взглянуть на сертификат соответствия. В документе должно быть прописано, в каком лесу родилось дерево и когда было срублено. Очень важный момент – наличие отметки о том, что дерево предварительно обработано от вредителей, сообщает Пятый канал.

Ранее советы по выбору елки дали в Роспотребнадзоре. Если речь идет о пластиковой красавице, то она не должна источать никакой "химозный" запах и иметь в своем составе опасных веществ. А еще важно убедиться, что дерево выполнено из огнеустойчивых материалов.

В этом году средний ценник на елки снизился на 30%. Все чаще покупатели отдают предпочтение моделям подешевле, выбор в пользу экономии делают 38% россиян.

А вот ценник новогодних игрушек вырос на 2 процента, вместе с тем продажи подскочили на целых 28 пунктов. Средняя цена за елочное украшение составляет 213 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU