Дату послания Путина Федеральному Собранию 2020 назвал Кремль

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-23T12:41:31+03:00

Дмитрий Песков рассказал, когда президент Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в 2020 году. Датой мероприятия назначено 15 января

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, когда Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с посланием в 2020 году. Датой мероприятия станет 15 января.

Сайт kp.ru вёл онлайн-трансляцию послания президента Федеральному Собранию в 2019 году. Тогда первой поднятой темой стал вопрос демографии. Владимир Путин подчеркнул, что ключевой задачей должно стать сбережение народа, для чего президент предложил повысить выплаты семьям с детьми, и облегчить налоги для многодетных семей, а также решить проблему с яслями и поддержать семьи с ипотекой.

Ранее сайт "Комсомольской правды" также провёл онлайн-трансляцию Большой пресс-конференции Путина, которая прошла 19 декабря 2019 года и продлилась 4 часа 19 минут и собрала 1895 журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU