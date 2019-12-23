Песков: Открытый формат пресс-конференции президента РФ сохранится и в будущем
Представитель Кремля заявил, что "сегодня российскому лидеру задают абсолютно любые вопросы"
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Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что формат проведения пресс-конференций российского президента Владимира Путина не изменится в будущем. По его мнению, "сегодня российскому президенту задают абсолютно любые вопросы".
- Речь идет о формате широко практикуемом, открытая пресс-конференция с открытой аккредитацией, это формат, наиболее свидетельствующий о полной открытости президента России, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
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ИСТОЧНИК KP.RU