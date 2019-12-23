2019-12-23T12:40:30+03:00
Политика

Песков: Открытый формат пресс-конференции президента РФ сохранится и в будущем

Представитель Кремля заявил, что "сегодня российскому лидеру задают абсолютно любые вопросы"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что формат проведения пресс-конференций российского президента Владимира Путина не изменится в будущем. По его мнению, "сегодня российскому президенту задают абсолютно любые вопросы".

- Речь идет о формате широко практикуемом, открытая пресс-конференция с открытой аккредитацией, это формат, наиболее свидетельствующий о полной открытости президента России, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт оценил последствия санкций США по «Северному потоку-2»
Московские власти записали видеообращение о волне "минирований"
Дату послания Путина Федеральному Собранию 2020 назвал Кремль
Песков: Открытый формат пресс-конференции президента РФ сохранится и в будущем
Эксперты предупредили об опасности елок
Песков заявил, что рано говорить об ответе РФ на санкции США по "Северному потоку-2"
Песков: стрельба на Лубянке это проявлением безумия, от которого некто не застрахован
Во вспышке кори обвинили «антипрививочников»
15 московских судов эвакуировали из-за угроз взрыва
Совфед одобрил закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами
Умар Кремлев: Позиция боксеров – не ехать без флага и гимна на Олимпиаду. Но если страна скажет ехать, то мы поедем
"Россия - наш крупнейший сосед": Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Мария Ласицкене: Россия в мире даже не в первой тройке по числу положительных допинг-проб
Мария Ласицкене: Спортсменам за четыре года никто так и не помог
Мария Ласицкене: "Даже если Россия победит в CAS, для легкой атлетики ничего не изменится"
Белый дом заморозил помощь Киеву спустя полтора часа после звонка Трампа Зеленскому
Эксперты назвали самый популярный алкогольный напиток
"Россия лишь на 5 месте по количеству нарушений": Спортивный юрист рассказал, как Москва будет оспаривать решение ВАДА
Зарезанного 82-летнего пенсионера нашли после пожара в квартире в Подмосковье
В Подмосковье отчим в течение года регулярно насиловал свою 11-летнюю падчерицу
"Российский футбол и допинг вещи несовместимые": главврач сборной прокомментировал допуск спортсменов к соревнованиям
Средний возраст Деда Мороза в России 34 года, а Снегурочки – 26 лет
Плюшевый шпионаж: В США девушка следила за бывшим мужем с помощью игрушки
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
В новогодние праздники продажи препаратов от похмелья вырастут на 34 процента
Совфед попросит Кабмин приостановить оборот снюсов
В США число пострадавших в ДТП с участием 69 машин возросло до 51
Эксперты составили рейтинг машин, которые почти не теряют в цене