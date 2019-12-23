2019-12-23T14:02:38+03:00
В мире

Пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Хашогги приговорили к смертной казни

Репортера Джамаля Хашогги убили в консульстве родной страны в Стамбуле
Ася КУЗНЕЦОВА
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Журналист Джамаль Хашогги был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской АравииЖурналист Джамаль Хашогги был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской АравииФото: REUTERS
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Суд в Саудовской Аравии приговорил пятерых причастных к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги к смертной казни. Еще троих приговорили к тюремному заключению на 24 года в общей сумме. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на генерального прокурора страны.

В сентябре наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил о своей ответственности за убийство журналиста. Он не знал о готовящемся преступлении, но это случилось во время его правления.

Журналист Джамаль Хашогги был убит в октябре 2018 года, когда он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле со своей невестой, которую не пустили внутрь. Она несколько часов прождала его на улице, а после заявила турецким властям о его исчезновении.

В 2017 году Джамаль Хашогги переехал из Саудовской Аравии в США. Работая в The Washington Post он писал материалы с критикой власти и принца Мухаммеда бин Салмана.

Ранее сайт kp.ru писал о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. В ходе того разговора стороны обсудили ситуацию вокруг дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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