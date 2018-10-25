Путин обсудил с королем Саудовской Аравии дело об убийстве журналиста Хашогги

25 Окт. 21:49 2018-10-25T21:50:07+03:00

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В четверг, 25 октября, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. В частности, в ходе этого разговора, состоявшегося, кстати, по инициативе Эр-Рияда, стороны обсудили ситуацию вокруг дела саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которого, как предполагается, убили прямо в генконсульстве родной страны в Стамбуле.

Кроме того, политики поговорили о «дальнейшем развитии многопланового двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу», а также о положении дел в Сирии и в ближневосточном регионе в целом.

Помимо этого, обсуждался и возможный визит Путина в Саудовскую Аравию. «Король Сальман подтвердил приглашение Владимиру Путину посетить с визитом Саудовскую Аравию. Условлено проработать сроки такого визита по дипломатическим каналам», - говорится на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саудовский журналист Джамал Хашогги, который работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал 2 октября. Он вошел в здание генконсульства своей страны в Стамбуле и больше оттуда не вышел. А 20 октября Эр-Рияд признал факт гибели Хашогги в диппредставительстве.