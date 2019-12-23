Появилось видео, как Путин едет по Крымскому мосту: "Значительно мягче идёт, чем автомобили"
Президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, самого длинного моста в России. Сайт "Комсомольской правды" ведёт прямую онлайн-трансляцию на сайте.
Глава Российской Федерации первым проехал по открывшейся железнодорожной части моста и отметил, что поездка на поезде комфортнее, чем на машине.
- Значительно мягче идет, чем автомобили, - сказал Владимир Путин.
- Здесь скорость расчетная 120 километров в час, - пояснили железнодорожники.
Сайт "Комсомольской правды" писал о планах президента лично проучаствовать в запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Ранее сайт kp.ru писал о том, как Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле КамАЗ во время церемонии торжественного открытия автомобильной части моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года.
Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU