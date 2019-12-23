Появилось видео, как Путин едет по Крымскому мосту: "Значительно мягче идёт, чем автомобили"

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-23T13:56:48+03:00

Президент России проехал на поезде по железнодорожной части Крымского моста / Фото: Скриншот из видео

Президент первым проехал в поезде по открывшейся сегодня железнодорожной части

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Президент России Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста, самого длинного моста в России. Сайт "Комсомольской правды" ведёт прямую онлайн-трансляцию на сайте.

Глава Российской Федерации первым проехал по открывшейся железнодорожной части моста и отметил, что поездка на поезде комфортнее, чем на машине.

- Значительно мягче идет, чем автомобили, - сказал Владимир Путин.

- Здесь скорость расчетная 120 километров в час, - пояснили железнодорожники.

Сайт "Комсомольской правды" писал о планах президента лично проучаствовать в запуске железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле КамАЗ во время церемонии торжественного открытия автомобильной части моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU