Совфед разрешил вернуть курилки в аэропорты

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-23T15:15:14+03:00

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Совет Федерации одобрил на заседании закон, возвращающий комнаты для курения в здания аэропортов. В соответствии с законопроектом, курилки будут с непрозрачными стенами и должны оснащаться системой вентиляции. Пользоваться ими смогут пассажиры, зарегистрированные на рейс и те, кто оказался в аэропорту на пересадке.

В 2013 году в России приняли "антитабачный" закон и запретили курение в некоторых общественных местах. Сначала курить стало запрещено в школах и вузах, в больницах, магазинах, самолётах, на детских площадках и стадионах. Тогда же запретили рекламу и стимулирование продаж табака. В 2014 курение запретили на вокзалах, в аэропортах, отелях и ресторанах.

Ранее сайт kp.ru писал о принятии Госдумой закона о возвращении курилок в московские аэропорты, а также о возможном создании зон или вагонов для курения в поездах.

ИСТОЧНИК KP.RU