На границе Беларуси применили оружие при задержании россиян, направлявшихся «за лучшей жизнью» во Францию

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-23T16:03:36+03:00

Второй подобный случай произошёл через два дня

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Белорусские пограничники предотвратили две попытки незаконного пересечения границы гражданами России. В инциденте, случившемся 19 декабря, пограничники применили оружие, сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

У задержанных 34-х и 35-летнего россиян изъяли при задержании смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, фонарь, деньги, два охотничьих ножа и паспорта.

- Со слов "путешественников", они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз, - сказано в сообщении ГПК.

Пограничники были вынуждены применить оружие из-за невыполнения законных требований при задержании.

Второе нарушение пересечения границы произошло 21 декабря. Пограничники задержали 38-летнего россиянина, также решившего нарушить госграницу Беларуси в поисках лучшей жизни в ЕС. У него изъяли два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

- Пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который решился на покушение нарушения государственной границы в поисках лучших условий для жизни в странах ЕС. У него были изъяты два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи, – добавили в ГПК.

Всех троих правонарушителей планируют депортировать с запретом въезда в Беларуси до 5 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о выступлении президента Беларуси Александра Лукашенко на погранзаставе «Дивин», расположенной в Брестской области. Там он предложил Москве определиться с форматом присутствия своих пограничников на белорусско-российской границе.

- Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе, - заявил Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU