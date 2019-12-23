2019-12-23T16:30:06+03:00
Общество

Диетолог пояснил, чем опасно для детей переедание сладкими подарками

Специалист напомнил о правилах питания в новогодние праздники
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Диетолог напомнил об опасности сладких подарковДиетолог напомнил об опасности сладких подарковФото: Максим ТРОИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В новогодние праздники дети традиционно получают сладкие подарки на елках, в садах и школах, от родителей и других родственников. Однако злоупотребление сладким может привести к серьезным проблемам. Об этом напомнил диетолог Михаил Гинзбург.

«Ожирение и нарушение пищевого поведения в будущем. Потому что сладкое, оно очень быстро требует все новых и новых порций. Если это не прервать, то человек «подсаживается» на это. Во взрослом возрасте это заканчивается тем, что они болеют ожирением. У таких детей появляются ранние проблемы с гипертонией, сахарным диабетом», - цитирует специалиста «Ридус».

Кроме того диетолог напомнил, что большое количество сахара портит зубы и вызывает кариес. Вместо привычных конфет лучше угощать детей горьким шоколадом и сухофруктами — такие продукты полезнее и помогут с детства сформировать правильные привычки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме назвали железнодорожное сообщение с Крымом символом российского духа
Путин поручил отодвинуть автомобильную и железную дороги от побережья Сочи
В Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Борис Джонсон заявил, что перезагрузить отношения с Россией невозможно
Роберт Паттинсон пообещал уйти в артхаусное порно в случае провала в кино «Бэтмена»
Диетолог пояснил, чем опасно для детей переедание сладкими подарками
Медведев надеется, что Украина выполнит решение суда по выданному госкредиту
На границе Беларуси применили оружие при задержании россиян, направлявшихся «за лучшей жизнью» во Францию
В Госдуме поддержали идею запретить никотиносодержащую продукцию
Во время обыска в чулане распространителя детской порнографии нашли пропавшего в 2017 году мальчика
Совфед одобрил закон о закупке незарегистрированных в России препаратов
Роза Сябитова посоветовала, где искать мужа в новогоднюю ночь
В США назвали условия снятия с России «санкций из ада»