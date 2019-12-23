Диетолог пояснил, чем опасно для детей переедание сладкими подарками

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-23T16:30:06+03:00

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В новогодние праздники дети традиционно получают сладкие подарки на елках, в садах и школах, от родителей и других родственников. Однако злоупотребление сладким может привести к серьезным проблемам. Об этом напомнил диетолог Михаил Гинзбург.

«Ожирение и нарушение пищевого поведения в будущем. Потому что сладкое, оно очень быстро требует все новых и новых порций. Если это не прервать, то человек «подсаживается» на это. Во взрослом возрасте это заканчивается тем, что они болеют ожирением. У таких детей появляются ранние проблемы с гипертонией, сахарным диабетом», - цитирует специалиста «Ридус».

Кроме того диетолог напомнил, что большое количество сахара портит зубы и вызывает кариес. Вместо привычных конфет лучше угощать детей горьким шоколадом и сухофруктами — такие продукты полезнее и помогут с детства сформировать правильные привычки.

ИСТОЧНИК KP.RU