2019-12-23T16:52:30+03:00
Политика

Борис Джонсон заявил, что перезагрузить отношения с Россией невозможно

Наладить дипломатические отношения, по его мнению, не получается из-за позиции России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр ВеликобританииПремьер-министр ВеликобританииФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал журналистам, что думает о перезагрузке в отношениях Британии с Россией. Ранее он говорил, что британские власти "всегда надеются" на улучшение дипломатических отношений, но сталкиваются с проблемами, которые мешают наладить торговые и экономические связи.

В интервью лондонскому изданию The Spectator Джонсон заявил, что не уверен в возможности "перезагрузки отношений с Россией".

- Я на самом деле изменил свою точку зрения на вопрос, возможно ли изменить отношения с Россией. Я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, на самом деле полагал, что мы можем начать заново с Россией. Что это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма,- сказал Джонсон.

Он добавил, что "разочарован тем, что оказался неправ". Ранее Джонсон называл главной проблемой в отношениях с Россией в последние годы - ситуацию с отравлением в Солсбери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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