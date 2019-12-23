В Германии разрешили строительство "Северного потока-2" зимой

СЕГОДНЯ 18:21 2019-12-23T18:28:01+03:00

В ведомстве по геодезии и картографии должны были проверить, как строительство скажется на популяции птиц, зимующих на побережье Балтийского моря

Изменить размер текста: A A

Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы. Речь об участке, расположенном на территории Германии. Одобрение от немецкого ведомства по геодезии и картографии получено. Ученые провели исследование, не повлияет ли строительство на популяцию птиц, которые зимуют на побережье Балтийского моря.

- BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства "Северного потока - 2" на отрезке в 16,5 километров в зимние месяцы, - сказано в пресс-релизе ведомства.

Такое разрешение было получено и раньше, но из-за того, что сроки реализации проекта отодвинулись, пришлось заново запрашивать одобрение. Изначально строительство было согласовано только до конца 2019 года. Теперь прокладывать трубы смогут зимой в 2020 году. Не исключено, что этот этап захватит и весенние месяцы.

В США, напомним, ввели санкции в отношении российского газового проекта. В Германии это расценили как попытку вмешательства во внутренние дела Европы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751287" frameborder="0"></iframe> Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU