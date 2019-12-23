В Германии разрешили строительство "Северного потока-2" зимой
Строительство газопровода проекта "Северный поток-2" будет продолжено в зимние месяцы. Речь об участке, расположенном на территории Германии. Одобрение от немецкого ведомства по геодезии и картографии получено. Ученые провели исследование, не повлияет ли строительство на популяцию птиц, которые зимуют на побережье Балтийского моря.
- BSH согласовало прокладку труб для завершения строительства "Северного потока - 2" на отрезке в 16,5 километров в зимние месяцы, - сказано в пресс-релизе ведомства.
Такое разрешение было получено и раньше, но из-за того, что сроки реализации проекта отодвинулись, пришлось заново запрашивать одобрение. Изначально строительство было согласовано только до конца 2019 года. Теперь прокладывать трубы смогут зимой в 2020 году. Не исключено, что этот этап захватит и весенние месяцы.
В США, напомним, ввели санкции в отношении российского газового проекта. В Германии это расценили как попытку вмешательства во внутренние дела Европы.
Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник
ИСТОЧНИК KP.RU