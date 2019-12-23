В ОБСЕ подтвердили обмен задержанными между Донбассом и Украиной до конца года

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-23T19:00:53+03:00

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Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик подтвердил, что обмен задержанными между Киевом, Донецком и Луганском состоится до конца года. Ранее этой информацией поделился представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов. В понедельник 23 декабря состоялась видеоконференция, стороны смогли договориться об условиях обмена.

Известно, что произойдет обмен в "формате всех на всех". Однако, пока окончательные списки не сформированы.

- Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины во время сегодняшней видеоконференции достигла договоренности о взаимном освобождении и обмене связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года, - приводит заявление спецпредставителя ОБСЕ ТАСС.

Обмен обсуждали лидеры "нормандской четверки" во время саммита в Париже. Освобождение удерживаемых лиц до конца года было одним из итогов встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU