2019-12-23T17:48:53+03:00
В мире

Контактная группа по Донбассу согласовала обмен задержанными до конца года

Ранее заявляли, что речь идет о 280 задержанных лицах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Контактная группа продолжает встречи по вопросу урегулирования ситуации в ДонбассеКонтактная группа продолжает встречи по вопросу урегулирования ситуации в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов сообщил об обмене удерживаемых лиц до конца года. Условия освобождения и обмена согласованы, об этом сообщает ТАСС.

В июле 2019 года представители республик Донбасса призвали совершить обмен "всех на всех". В общей сложности это около 280 человек.

- Киев обязался освободить от преследования лиц, вернувшихся в рамках обмена, - сообщили в МИД ДНР.

Вопрос обмена задержанными обсуждали президенты России и Украины 9 декабря в Париже во время "нормандского саммита". Напомним, главной темой встречи лидеров четырех стран, в обсуждении принимали участие также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии ангела Меркель, стала ситуация в Украине.

Ранее в России позитивно оценивали итоги переговоров контактной группы, стороны согласовали механизм введения особого статуса Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Контактная группа по Донбассу согласовала обмен задержанными до конца года
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