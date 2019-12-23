Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-23T19:44:44+03:00

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Президент на встрече с фермерами сказал, что реформа контрольно-надзорной деятельности поможет бизнесу преодолеть административные барьеры. Эта реформа получила название "регуляторная гильотина". В понедельник 23 декабря президент встретился с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства. Фермер из подмосковной Истры Олег сирота пожаловался на барьеры, которые мешают развивать бизнес.

- Анекдотично это все выглядит, но в то же время безобразно, я с вами согласен, - приводит слова президента ТАСС. - . Именно поэтому такие распоряжения уже даны, мы же до конца 2020 года, к 1 января 2021 года должны подготовить так называемую гильотину регуляторную.

Благодаря реформе "отменят все, что себя изжило". Президент призвал министра сельского хозяйства, а также вице-премьера, курирующего отрасль, работать активнее "в этом сегменте".

ИСТОЧНИК KP.RU