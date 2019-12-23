2019-12-23T19:55:28+03:00
Политика

Медведев заявил, что "Северный поток-2" достоят несмотря на американские санкции

Задержка составит несколько месяцев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев Фото: Сергей Бобылев, ТАССДмитрий Медведев Фото: Сергей Бобылев, ТАСС
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что проект "Северный поток-2" достоят, несмотря на санкции США. Напомнил, американский президент подписал оборонный бюджет на 2020 год. В документе сказано в том числе и о российском проекте, в частности санкции наложены на суда, задействованные в проектах "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В Германии выступили с резкой критикой в отношении действий американских властей. Санкции расценивают как попытку вмешательства во внутренние дела Европы, а также желание властей США навязать другим странам свой сжиженный газ.

В понедельник 23 декабря Дмитрий Медведев подтвердил - "Северный поток -2" будет достроен:

- У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет, но ничего страшного, - сказал премьер, его слова приводит ТАСС.

Проект планируют завершить на два месяца позже срока, который ране был запланирован.

Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

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