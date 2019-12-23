Комары под новый год: Из-за аномально теплой зимы в Московской области появились насекомые

СЕГОДНЯ 20:06 2019-12-23T20:10:57+03:00

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В Московской области в конце прошлой недели стали замечать комаров. Насекомые появились в декабре из-за аномально теплой погоды - на термометрах в центральной части России на 12 градусов больше, чем должно быть в это врем года по климатической норме.

Как сообщает портал Oka.fm жители Подмосковья замечают насекомых в своих квартирах. В основном жалуются жители домов на первых этажах. Вероятно, комары проснулись и устремились в квартиры из подвалов.

С учетом того, что насекомые плохо переносят температуру ниже 10 градусов, долго терпеть присутствие кровососущих жителям Московской области не придется. К концу недели ожидается похолодание. В последние дни декабря 2019 года температура понизится до -3..-8 градусов в ночные часы. Правда, ждать, что новый год россияне встретят с классической зимней погодой со снегом, не приходится - синоптики прогнозируют небольшие осадки. Снег будет как "косметическое убранство".

ИСТОЧНИК KP.RU