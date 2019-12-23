Сенатор США потребовал оценить законность решения Трампа о приостановке военной помощи Украины
Американский сенатор Крис Ван Холлен обвинил президента США в нарушении закона о контроле Конгресса за бюджетом из-за приостановки военной помощи Украине. Демократ Холлен направил в главное контрольное управление США просьбу проверить законность решения администрации президента.
Трамп должен был не только уведомить Сенат о своем решении, но и объяснить, по какой причине военная помощь Украине будет пристановлена. Этого президент делать не стал.
- Трамп знал, что то, что он делал, было незаконным, поэтому он не уведомил Конгресс, - написал сенатор в твиттер.
Он считает, что админитсрация американского лидера должна нести ответственность за нарушение закона о контроле конгресса над бюджетом.
- В противном случае мы откроем этой и последующим администрациям дорогу для безнаказанного нарушения ICA, - сказано в обращении сенатора.
ИСТОЧНИК KP.RU