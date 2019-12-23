2019-12-23T20:50:11+03:00
В мире

Сенатор США потребовал оценить законность решения Трампа о приостановке военной помощи Украины

В Белом доме не смогли обосновать свое решение
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Сенате требуют проверить законность решения президентаВ Сенате требуют проверить законность решения президентаФото: REUTERS
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Американский сенатор Крис Ван Холлен обвинил президента США в нарушении закона о контроле Конгресса за бюджетом из-за приостановки военной помощи Украине. Демократ Холлен направил в главное контрольное управление США просьбу проверить законность решения администрации президента.

Трамп должен был не только уведомить Сенат о своем решении, но и объяснить, по какой причине военная помощь Украине будет пристановлена. Этого президент делать не стал.

- Трамп знал, что то, что он делал, было незаконным, поэтому он не уведомил Конгресс, - написал сенатор в твиттер.

Он считает, что админитсрация американского лидера должна нести ответственность за нарушение закона о контроле конгресса над бюджетом.

- В противном случае мы откроем этой и последующим администрациям дорогу для безнаказанного нарушения ICA, - сказано в обращении сенатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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