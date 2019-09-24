2019-09-24T18:34:54+03:00
Политика

Трамп поставил условие выделения денег на военную помощь Украине

Президент США ранее приостановил финансирование военной помощи из-за коррупции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп недоволен, что страны Европы не торопятся помогать Украине деньгамиТрамп недоволен, что страны Европы не торопятся помогать Украине деньгамиФото: REUTERS
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Дональд Трамп назвал условие, при котором США вновь будут оказывать военную помощь Украине. Напомним, глава Белого дома поручил временно заблокировать выделение средств. Ранее Америка собиралась выделить украинцам 400 миллионов долларов по этому направлению. Причиной такого решения американского президента стал высокий уровень коррупции в Украине. Но 24 сентября в интервью журналистам Трамп объяснил, что дело тут и в позиции Европы:

- Я приостановлю, пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине. Мы вкладываем большую часть денег. Я спрашиваю, почему так происходит, - приводит слова американского лидера Reuters.

В среду 25 сентября состоится встреча президента Украины с президентом США. Планируется, что Зеленский и Трамп обсудят экономическую ситуацию в Незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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