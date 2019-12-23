2019-12-23T21:11:15+03:00
В мире

Спасение серфера, на которого напала акула, попало на видео

Хищник укусил 37-летнего мужчину за ногу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Какой вид акулы напал на мужчину, не известноКакой вид акулы напал на мужчину, не известноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Серфер из Калифорнии выжил после нападения акулы. Спасатели говорят, что 37-летнему мужчине чудом удалось уйти от атаковавшей хищницы. Как сообщает Daily Mail, все произошло 21 декабря вблизи острова Санта Роза в Калифорнии. Это популярное мест для катания на серфинге у любителей экстрима. Вероятно, 37-летний мужчина слишком далеко ушел от берега и привлек внимание акулы, которая укусила его за ногу.

За свое спасение он должен благодарить друга, тот сумел быстро вытащить из воды пострадавшего, наложил на рану ждут, чтобы остановить кровь, и вызвал спасателей.

Пострадавшего на вертолете доставили в больницу города Санта-Барбара. Позже спасатели сообщили - состояние серфера медики оценивают как стабильное, но признались - мужчина был в по-настоящему опасной ситуации.

Другому мужчине повезло гораздо меньше. У побережья Франции акула убила британского туриста. В желудке хищницы нашли руку с обручальным кольцом, по которому установили личность погибшего.

Спасение побывавшего в пасти акулы серфера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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