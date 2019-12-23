Спасение серфера, на которого напала акула, попало на видео
Серфер из Калифорнии выжил после нападения акулы. Спасатели говорят, что 37-летнему мужчине чудом удалось уйти от атаковавшей хищницы. Как сообщает Daily Mail, все произошло 21 декабря вблизи острова Санта Роза в Калифорнии. Это популярное мест для катания на серфинге у любителей экстрима. Вероятно, 37-летний мужчина слишком далеко ушел от берега и привлек внимание акулы, которая укусила его за ногу.
За свое спасение он должен благодарить друга, тот сумел быстро вытащить из воды пострадавшего, наложил на рану ждут, чтобы остановить кровь, и вызвал спасателей.
Пострадавшего на вертолете доставили в больницу города Санта-Барбара. Позже спасатели сообщили - состояние серфера медики оценивают как стабильное, но признались - мужчина был в по-настоящему опасной ситуации.
Другому мужчине повезло гораздо меньше. У побережья Франции акула убила британского туриста. В желудке хищницы нашли руку с обручальным кольцом, по которому установили личность погибшего.
Спасение побывавшего в пасти акулы серфера.
ИСТОЧНИК KP.RU