Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд

СЕГОДНЯ 21:56 2019-12-23T22:02:06+03:00

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В министерстве транспорта России утвердили поправки в закон, которые определяет время, проведенное водителями автобусов и фур за рулем. Как сообщил «Интерфаксу» источник в ведомстве, водителям, перевозящим людей и грузы, нельзя будет ехать больше 4,5 часов подряд. Через это время необходимо будет делать остановки. Общее число часов, проведенных за рулем для водителей этой категории, не может превышать 9 часов в сутки.

В тексте закона предусмотрено исключение - 10 часов за рулем можно провести не чаще двух раз в неделю.

- Водители должны отдыхать не менее 11 часов в сутки. Возможны сокращения отдыха до 9 часов, но не более трех раз в течение периода, не превышающего шесть 24-часовых периодов с момента завершения еженедельного отдыха, - сообщил изданию источник в ведомстве.

Проверить, не нарушают ли водители эти правила, можно будет с помощью тахографа, к которому по требованию проверяющих компании обязаны предоставить доступ.

Ранее в минтрансе предложили поделить водителей на любителей и профессионалов.

ИСТОЧНИК KP.RU