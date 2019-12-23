2019-12-23T22:31:04+03:00
Общество

В Москве побит температурный рекорд: 23 декабря оказалось самым теплым за 140 лет

По данным на 20.00 в столице +6,2 градусов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Снег возможен в начале следующей неделиСнег возможен в начале следующей неделиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Гидрометцентре сообщили, что до конца недели снега в Москве не будет. Да и снег в условиях плюсовых температур невозможен – 23 декабря 2019 года войдет в историю, как самый теплый день за все 140 лет метеонаблюдений. В метеостанции на ВДНХ по данным на 20.00 температура достигла 6,2 градусов.

Как сообщает Интерфакс, это на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года.

К концу недели температура опустится до минусовой. Однако, осадков не предвидится минимум до начала следующей недели.

- Сейчас мы анализируем, есть вероятность того, что все-таки в начале следующей недели, 30 и 31 декабря, небольшой снежок будет, - сказал ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Московской области из-за аномально теплой погоды проснулись комары, насекомые появились на первых этажах в домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый посол США в России приведен к присяге
Поклонская объяснила, почему киевским властям не стоит комментировать визиты Путина в Крым
Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников
В Москве побит температурный рекорд: 23 декабря оказалось самым теплым за 140 лет
Лавров о санкциях против «Северного потока-2»: «Дипломатия США сводится к ультиматумами и угрозами»
Водителям фур и автобусов запретили ехать больше 4,5 часов подряд
МИД Украины передал в Россию ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Спасение серфера, на которого напала акула, попало на видео
Сенатор США потребовал оценить законность решения Трампа о приостановке военной помощи Украины
Президент рассказал, что пьет вместо чая
Комары под новый год: Из-за аномально теплой зимы в Московской области появились насекомые
Медведев заявил, что "Северный поток-2" достоят несмотря на американские санкции
Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России
В ОБСЕ подтвердили обмен задержанными между Донбассом и Украиной до конца года