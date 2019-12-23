В Москве побит температурный рекорд: 23 декабря оказалось самым теплым за 140 лет

СЕГОДНЯ 22:26 2019-12-23T22:31:04+03:00

По данным на 20.00 в столице +6,2 градусов

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В Гидрометцентре сообщили, что до конца недели снега в Москве не будет. Да и снег в условиях плюсовых температур невозможен – 23 декабря 2019 года войдет в историю, как самый теплый день за все 140 лет метеонаблюдений. В метеостанции на ВДНХ по данным на 20.00 температура достигла 6,2 градусов.

Как сообщает Интерфакс, это на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года.

К концу недели температура опустится до минусовой. Однако, осадков не предвидится минимум до начала следующей недели.

- Сейчас мы анализируем, есть вероятность того, что все-таки в начале следующей недели, 30 и 31 декабря, небольшой снежок будет, - сказал ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Московской области из-за аномально теплой погоды проснулись комары, насекомые появились на первых этажах в домах.

ИСТОЧНИК KP.RU