Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников

СЕГОДНЯ 22:41 2019-12-23T22:45:50+03:00

Боевики в очередной раз попытались совершить атаку на авиабазу Фото: Александр КОЦ

Атака совершена 22 декабря в 23.02 по московскому времени

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В Минобороны сообщили об атаке сирийских боевиков на российскую базу Хмеймим. Два беспилотника с юго-восточного направления запущены 22 декабря в 23.02. Они обнаружены и уничтожены российскими средствами ПВО.

- Пострадавших или материального ущерба нет, - сообщили в военном ведомстве.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге 23 декабря сообщил, что авиабаза функционирует «в плановом режиме».

Это не первое нападение со стороны сирийских незаконных вооруженных формирований. В июле боевики пытались атаковать авиабазу с помощью дронов. Летательные аппараты обнаружила система ПВО, дроны уничтожены, ущерб базе не нанесен.

Он также сообщил, что за минувшие сутки боевики обстреляли 29 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама. Об этом сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU