Сирийские боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим с помощью двух беспилотников
В Минобороны сообщили об атаке сирийских боевиков на российскую базу Хмеймим. Два беспилотника с юго-восточного направления запущены 22 декабря в 23.02. Они обнаружены и уничтожены российскими средствами ПВО.
- Пострадавших или материального ущерба нет, - сообщили в военном ведомстве.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге 23 декабря сообщил, что авиабаза функционирует «в плановом режиме».
Это не первое нападение со стороны сирийских незаконных вооруженных формирований. В июле боевики пытались атаковать авиабазу с помощью дронов. Летательные аппараты обнаружила система ПВО, дроны уничтожены, ущерб базе не нанесен.
Он также сообщил, что за минувшие сутки боевики обстреляли 29 населенных пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама. Об этом сообщает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU