2019-12-23T23:05:04+03:00
Политика

Поклонская объяснила, почему киевским властям не стоит комментировать визиты Путина в Крым

Ранее в МИД Украины направили в Россию ноту протеста в связи с запуском поездов по Крымскому мосту
Юлия САЛЬНИКОВА
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Наталья Поклонская отреагировала на заявление МИД УкраиныНаталья Поклонская отреагировала на заявление МИД УкраиныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление МИД Украины по поводу запуска поездов по Крымскому мосту. В украинском ведомстве выразили протест из-за того, что мост построен без согласования с киевскими властями. Украинцы направили в Россию ноту протеста также по причине поездки президента Владимира Путина в Крым.

Поклонская отреагировала на заявления МИД Украины:

- Киевским властям не стоит комментировать визиты нашего президента Путина в Крым. Потому что для крымчан существует только один президент - Путин, а все остальные оценки на этот счет фиктивны и не имеют никакого значения, - приводит ее слова РИА Новости.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыли 23 декабря. В первом поезде, который прибыл в республику, был президент Владимир Путин. Напомним, в Крыму пять лет отсутствовало железнодорожное сообщение с "большой землей". Сам мост построили в рекордные сроки, за два года.

Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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