Поклонская объяснила, почему киевским властям не стоит комментировать визиты Путина в Крым
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала заявление МИД Украины по поводу запуска поездов по Крымскому мосту. В украинском ведомстве выразили протест из-за того, что мост построен без согласования с киевскими властями. Украинцы направили в Россию ноту протеста также по причине поездки президента Владимира Путина в Крым.
Поклонская отреагировала на заявления МИД Украины:
- Киевским властям не стоит комментировать визиты нашего президента Путина в Крым. Потому что для крымчан существует только один президент - Путин, а все остальные оценки на этот счет фиктивны и не имеют никакого значения, - приводит ее слова РИА Новости.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыли 23 декабря. В первом поезде, который прибыл в республику, был президент Владимир Путин. Напомним, в Крыму пять лет отсутствовало железнодорожное сообщение с "большой землей". Сам мост построили в рекордные сроки, за два года.
Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.
ИСТОЧНИК KP.RU