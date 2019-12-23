МИД Украины передал в Россию ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

СЕГОДНЯ 21:38 2019-12-23T21:39:15+03:00

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В украинском министерстве иностранных дел направили ноту протеста из-за запуска железнодорожного движения по крымскому мосту и поездки президента России Владимира Путина в Крым. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского ведомства. Киевские власти не признают итоги референдума, которые состоялись в Крыму в 2014 году, несмотря на то, что такая форма волеизъявления народа не противоречила Конституции Украины. В главном документе страны была статья, которая разрешала проводить референдум.

Явка на участки была высокой, больше 80 процентов. Причем за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма.

С 2014 года Крым был буквально отрезан от железнодорожного сообщения с "большой землей". В понедельник, 23 декабря в республику прибыл первый поезд. Он шел по новому мосту, строительство которого называли "стройкой века". Это самый длинный мост в России, причем был построен всего за два года. Но, кстати, это не единственный масштабный проект, реализованный в Крыму за последние годы - в Симферополе построили новый аэропорт, реализован проект трассы Таврида, дорога свяжет между собой Керчь, Симферополь и Севастополь. Все это привело к росту популярности курортов Крыма у туристов, за летний сезон здесь отдыхают около 7 миллионов человек.

Новый украинский президент в вопросе Крыма придерживается позиции прошлой киевской власти, Владимир Зеленский заявлял о намерении "вернуть Крым". Хотя в самом Крыму не раз заявляли, что "никуда возвращаться не собираются".

Тем не менее на запуск поездов в Крым в Украине отреагировали официальным заялвением и нотой протеста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751201" frameborder="0"></iframe> Путин проехал на поезде по Крымскому мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU