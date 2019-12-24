2019-12-24T00:56:40+03:00
Происшествия

У побережья Канады произошли два сильных землетрясения

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сейсмологи зафиксировали два землетрясения у западного побережья КанадыСейсмологи зафиксировали два землетрясения у западного побережья КанадыФото: REUTERS
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В понедельник, 23 декабря, у западного побережья Канады произошло два сильных землетрясения. Первый подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован в 19.13 по времени UTC (22.13 мск), второй – посильнее, сейсмологи зарегистрировали в 19.49 (22.49 мск), его магнитуда составила 6,0.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр обоих землетрясений располагался в Тихом океане примерно в 170 километрах к западу от канадского города Порт-Харди и в 500 километрах – от Ванкувера, очаг в обоих случаях залегал на глубине десяти километров.

Сообщений об угрозе цунами, возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года возле западного побережья острова Ванкувер тоже были зафиксированы два землетрясения, промежуток между которыми составил менее одного часа. А самое мощное в истории Канады землетрясение магнитудой 8,1 произошло в 1949 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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