2019-12-24T02:57:49+03:00
Политика

Посольство России в Лондоне назвало слова Джонсона о российских самолетах «недобросовестной манипуляцией»

На днях британский премьер заявил, якобы ВВС Соединенного Королевства с мая по сентябрь сопровождали 56 российских самолетов в небе над Эстонией
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, якобы британские военно-воздушные силы перехватили 56 российских самолетов, пролетавших в небе над ЭстониейПремьер Великобритании Борис Джонсон заявил, якобы британские военно-воздушные силы перехватили 56 российских самолетов, пролетавших в небе над ЭстониейФото: REUTERS
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Посольство России в Лондоне прокомментировало заявление британского премьера Бориса Джонсона о «перехвате» российских самолетов военно-воздушными силами Соединенного Королевства.

Перед визитом в Эстонию 21 декабря Джонсон заявил, якобы с мая по сентябрь этого года британские истребители Typhoon 21 раз поднимались в небо для сопровождения 56 самолетов ВВС России в эстонском воздушном пространстве.

«Сведения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства Эстонии, тем более в таких масштабах, не соответствуют действительности», - сказал представитель дипмиссии.

Российский дипломат отметил, что подобные заявления «сложно рассмотреть иначе как целенаправленную недобросовестную манипуляцию».

Он напомнил, что наши военные самолеты выполняют перелеты из Санкт-Петербурга в Калининградскую область и обратно «в целях обеспечения повседневных нужд подразделений Вооруженных сил в этом регионе России», о чем хорошо известно командованию НАТО.

«Российские ВВС добровольно взяли на себя обязательство осуществлять перелеты по указанному маршруту с включенными транспондерами в режиме радиоконтакта с гражданскими диспетчерами, согласно заблаговременно предоставляемым полетным планам. Таким образом, все полеты российской военной авиации над Балтикой, в том числе у берегов Эстонии, тщательно отслеживаются», - приводит слова представителя посольства ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, накануне Борис Джонсон заявил журналистам, что не уверен в возможности «перезагрузки» отношений Великобритании с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Посольство России в Лондоне назвало слова Джонсона о российских самолетах «недобросовестной манипуляцией»
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