Демократы готовятся предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-24T08:44:24+03:00

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Представители демократической партии США планируют предъявить американскому лидеру Дональду Трампу новые обвинения в рамках импичмента. Он пойдут в дополнение к уже утвержденным Палатой представителей Конгресса США статьям.

Противники действующего лидера страны надеются открыть новые обстоятельства возможных злоупотреблений президента.

- Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, комитет будет рекомендовать новые статьи импичмента, - говорится в официальном документе.

Речь идет о выступлении экс-юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана.

Напомним, палата представителей уже утвердила две статьи обвинения против Дональда Трампа, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Госдуме назвали импичмент Дональду Трампу началом президентской кампании-2020. Получить одобрение Сената демократам будет непросто.

ИСТОЧНИК KP.RU