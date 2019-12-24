Актриса Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
Артистка находится в коме в одной из московских клиник
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Советская актриса и режиссер театра "Современник" Галина Волчек была госпитализирована в тяжелом состоянии вечером в понедельник в одну из московских клиник. На данный момент известно, что 86-летняя артистка находится в коме.
По предварительным данным, причина госпитализации - проблемы с сердцем. Сейчас Волчек находится в реанимации.
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ИСТОЧНИК KP.RU