Актриса Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-24T08:39:42+03:00

Артистка находится в коме в одной из московских клиник

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Советская актриса и режиссер театра "Современник" Галина Волчек была госпитализирована в тяжелом состоянии вечером в понедельник в одну из московских клиник. На данный момент известно, что 86-летняя артистка находится в коме.

По предварительным данным, причина госпитализации - проблемы с сердцем. Сейчас Волчек находится в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU