2019-12-24T10:03:16+03:00
Общество

"От биткоинов до календаря": Эксперты составили рейтинг худших подарков на новый год

Среди электроники самым нежелательным подарком оказалась электробритва
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"От биткоинов до календаря": Эксперты составили рейтинг худших подарков на новый год"От биткоинов до календаря": Эксперты составили рейтинг худших подарков на новый годФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эксперты составили антирейтинг самых худших подарков на Новый год. В список вошли игрушки в виде Символов года и даже биткоины.

Среди электроники самым нежелательным подарком для россиян оказалась электробритва. Более того, 41% не хотят получить игровую консоль, 38% - музыкальную колонку, а 37% - электронную книгу. При этом 9% россиян признались, что передаривают другим полученные подарки.

Среди лидеров антирейтинга оказались: Сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), а также набор косметики (40%).

Исследование, проведенное экспертами проекта Hi-Tech Mail.ru, показало, что более половины респондентов (53%) продумывают подарки для близких, обращая внимание на их пожелания. При этом 18% идут в магазин со списком, который им составляют родственники заранее, 15% дарят, что попадется на глаза.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря среди почти 5,2 тысячи российских пользователей.

Таким образом, антирейтинг новогодних подарков, согласно результатам опроса, выглядит следующим образом:

1. Сувениры, символы года

2. Мягкая игрушка

3. Весы

4. Мыло

5. Календарь

6. Станок для бритья

7. Массажный коврик

8. Биткоин

9. Набор косметики

10. Игровая консоль

Ранее сайт kp.ru писал о том, что специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать елку к Новому году. В ведомстве отметили, что искусственная новогодняя красавица не должна источать неприятный химический запах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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