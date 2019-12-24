Связана, замотана в пакеты, возможно, задушена: в Басманном районе Москвы найден труп женщины

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-24T09:45:16+03:00

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Ужасающую находку сделал московский дворник в Басманном районе столицы, у дома по Садовой-Черногрязской улице. Утром 24 декабря рядом со складом мусора им было обнаружено тело женщины с массой следов насилия: голова и связанные ноги погибшей были замотаны в пакеты, руки также были связаны сзади, на шее - провода. О трупе он сразу сообщил в полицию, жертву уже удалось опознать. Также затем выяснилось, что пятидесятидвухлетняя женщина жила в том же доме, рядом с которым её и нашли:

- Погибшая уроженка Москвы, прописана по тому же адресу. Жила в коммуналке, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

О подозреваемых в совершенном преступлении, как и о возможных мотивах жуткого убийства в органах пока не сообщается.

Ранее kp.ru рассказывал о двух убийствах в Московской области, совершенных за одну неделю и похожим способом. Однако местные представители МВД отрицают возможную связь двух преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU