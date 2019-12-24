2019-12-24T09:45:16+03:00
Происшествия

Связана, замотана в пакеты, возможно, задушена: в Басманном районе Москвы найден труп женщины

Тело у мусороприёмника обнаружил дворник
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тело женщины было опознано, подробности преступления выясняютсяТело женщины было опознано, подробности преступления выясняютсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ужасающую находку сделал московский дворник в Басманном районе столицы, у дома по Садовой-Черногрязской улице. Утром 24 декабря рядом со складом мусора им было обнаружено тело женщины с массой следов насилия: голова и связанные ноги погибшей были замотаны в пакеты, руки также были связаны сзади, на шее - провода. О трупе он сразу сообщил в полицию, жертву уже удалось опознать. Также затем выяснилось, что пятидесятидвухлетняя женщина жила в том же доме, рядом с которым её и нашли:

- Погибшая уроженка Москвы, прописана по тому же адресу. Жила в коммуналке, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

О подозреваемых в совершенном преступлении, как и о возможных мотивах жуткого убийства в органах пока не сообщается.

Ранее kp.ru рассказывал о двух убийствах в Московской области, совершенных за одну неделю и похожим способом. Однако местные представители МВД отрицают возможную связь двух преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянам могут разрешить переходить из банка в банк с сохранением всех счетов
Связана, замотана в пакеты, возможно, задушена: в Басманном районе Москвы найден труп женщины
Эксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае
"Ушибов не получил": Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57
"От биткоинов до календаря": Эксперты составили рейтинг худших подарков на новый год
"Ограбили и выстрелили из травмата": В Подмосковье мужчину доставили в больницу с пулей в лице
Электрика и сантехника можно будет вызвать через смартфон
Помощник Галины Волчек рассказала о причинах госпитализации режиссера
Финал трилогии «Звездных войн» не оправдал ожидания киноиндустрии
Актриса Галина Волчек госпитализирована в тяжелом состоянии
Картине, которую повредил вандал в Третьяковке, могут поменять холст
Демократы готовятся предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Испытывали двигатель": Стали известны обстоятельства крушения Т-50 в Хабаровском крае
"Вплоть до летального исхода": В Роспотребнадзоре рассказали о передающемся от собак опасном заболевании
Аналитики назвали страны, стоимость перелета в которые снизится в 2020 году
"Прогноз "неблагодарный": В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать снега в новогоднюю ночь
В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Т-50
С января 2020 года изменятся правила проведения экзамена на водительские права
Сирийская армия продолжает наступление в Идлибе
Перед Новым годом в России водка и вина подорожали, а коньяк чуть-чуть подешевел
Рост цен на бензин в России в этом году стал самым низким за 11 лет
Китай обвинил Канаду в «мегафонной дипломатии»
США одобрили приговоры, вынесенные в Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Хашукджи
В Германии ожидают, что «Северный поток – 2» будет достроен в 2020 году
Посольство России в Лондоне назвало слова Джонсона о российских самолетах «недобросовестной манипуляцией»