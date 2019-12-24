2019-12-24T11:38:06+03:00
Общество

Россия для грустных: составлен список самых депрессивных городов России

Двадцать пять самых депрессивных городов в России определили с помощью опроса
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments1
Видимо, ставший уже знаменитым пермский лозунг "Счастье не за горами" (а где?) всё-таки ошибочныйВидимо, ставший уже знаменитым пермский лозунг "Счастье не за горами" (а где?) всё-таки ошибочныйФото: Юлия Лоза
Изменить размер текста:

Норильск, Пермь и Саратов возглавили список самых депрессивных и грустных городов в России. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному маркетинговым агентством "Zoom Market". Сотрудники опросили жителей двадцати пяти городов нашей страны, чтобы узнать, насколько часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли они собой, считают ли себя депрессивными.

Кроме Норильска, Перми и Саратова, достаточно грустными себя считают жители Челябинска, Омска и Брянска - четвертое, пятое и шестое места рейтинга соответственно. Несмотря на все шутки про депрессивность и плохую питерскую погоду, Санкт-Петербург оказался всего лишь на десятом месте. Москва - и того ниже, на восемнадцатом. А вот меньше всего чувствуют себя подавленными жители тёплых краёв: Астрахань, Красyjдар, Сочи и Семфирополь замыкают список.

Ранее kp.ru рассказывал о рейтинге самых комфортных и экономически выгодных для жизни в России городах: первую строчку в списке занял недепрессивный Краснодар, Москва - на 52 позиции.

Рейтинг самых депрессивных городов России:

1. Норильск

2. Пермь

3. Саратов

4. Челябинск

5. Омск

6. Брянск

7. Череповец

8. Екатеринбург

9. Уфа

10. Санкт-Петербург

11. Красноярск

12. Владивосток

13. Тамбов

14. Чита

15. Новосибирск

16. Иваново

17. Вологоград

18. Москва

19. Ростов-на-Дону

20. Самара

21. Воронеж

22. Астрахань

23. Краснодар

24. Сочи

25. Симферополь

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автоэксперт прокомментировал изменение правил экзамена на водительские права
Россия для грустных: составлен список самых депрессивных городов России
"Позитивные изменения": Матвиенко рассказала о предпосылках для улучшения российско-украинских отношений
В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики
Российские ВУЗЫ будут возвращать деньги за нарушение договора о целевом обучении
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать икру
Британский почтальон умер от переутомления из-за рождественского ажиотажа
Вдова владельца "Уралсиб" получила 81,8% акций банка
Роскомнадзор назвал «законные» способы слежки за сотрудниками
Разбившийся Су-57 планировали сдать военным до конца года
Правительство запретило водителям управлять автобусами и фурами более 10 часов в сутки
Эксперты сообщили о 60% контрафактной продукции в российских ТЦ
Россиянам могут разрешить переходить из банка в банк с сохранением всех счетов
Связана, замотана в пакеты, возможно, задушена: в Басманном районе Москвы найден труп женщины
Эксперты назвали несколько версий крушения истребителя Су-57 в Хабаровском крае
"Ушибов не получил": Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57
"От биткоинов до календаря": Эксперты составили рейтинг худших подарков на новый год