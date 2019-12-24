Россия для грустных: составлен список самых депрессивных городов России

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-24T11:38:06+03:00

Видимо, ставший уже знаменитым пермский лозунг "Счастье не за горами" (а где?) всё-таки ошибочный Фото: Юлия Лоза

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Норильск, Пермь и Саратов возглавили список самых депрессивных и грустных городов в России. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному маркетинговым агентством "Zoom Market". Сотрудники опросили жителей двадцати пяти городов нашей страны, чтобы узнать, насколько часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли они собой, считают ли себя депрессивными.

Кроме Норильска, Перми и Саратова, достаточно грустными себя считают жители Челябинска, Омска и Брянска - четвертое, пятое и шестое места рейтинга соответственно. Несмотря на все шутки про депрессивность и плохую питерскую погоду, Санкт-Петербург оказался всего лишь на десятом месте. Москва - и того ниже, на восемнадцатом. А вот меньше всего чувствуют себя подавленными жители тёплых краёв: Астрахань, Красyjдар, Сочи и Семфирополь замыкают список.

Ранее kp.ru рассказывал о рейтинге самых комфортных и экономически выгодных для жизни в России городах: первую строчку в списке занял недепрессивный Краснодар, Москва - на 52 позиции.

Рейтинг самых депрессивных городов России:

1. Норильск

2. Пермь

3. Саратов

4. Челябинск

5. Омск

6. Брянск

7. Череповец

8. Екатеринбург

9. Уфа

10. Санкт-Петербург

11. Красноярск

12. Владивосток

13. Тамбов

14. Чита

15. Новосибирск

16. Иваново

17. Вологоград

18. Москва

19. Ростов-на-Дону

20. Самара

21. Воронеж

22. Астрахань

23. Краснодар

24. Сочи

25. Симферополь

ИСТОЧНИК KP.RU