Врач-инфекционист назвал основную причину вспышку кори в России

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-24T13:23:08+03:00

В распространении кори винят тех, кто отказывается от прививок Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Врач-инфекционист, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов назвал основную причину распространения кори в России. Сразу в нескольких регионах страны были зафиксированы вспышки инфекционного заболевания, среди тех, кто заразился, не только взрослые, но и дети.

Врач отметил, что данная болезнь относится к тем, которые очень быстро распространяются на всей территории Земли.

Единственным способом ей противостоять является вакцинация.

- Но, к сожалению, в ряде регионов есть антипрививочные движения, которые препятствуют процессу. Формируется прослойка людей, которые не болели этим заболеванием. И они, конечно же, заболеют, — пояснил инфекционист телеканалу «360».

Определить откуда взялась корь в России сейчас довольно сложно – ее могли вызвать внутренние причины, но не исключено, что заболевание было завезено из-за рубежа.

- Всем нужно прививаться. Люди старшего возраста болеют особенно тяжело, продлена ревакцинация — она бесплатная — до 55 лет. А вот опасаться большой эпидемии не стоит, - заключил медик.

Но правила безопасности соблюдать необходимо. Порой достаточно зайти в комнату, в которой находится больной корью и заразиться.

ИСТОЧНИК KP.RU