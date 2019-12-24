Врач-инфекционист назвал основную причину вспышку кори в России
Врач-инфекционист, начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов назвал основную причину распространения кори в России. Сразу в нескольких регионах страны были зафиксированы вспышки инфекционного заболевания, среди тех, кто заразился, не только взрослые, но и дети.
Врач отметил, что данная болезнь относится к тем, которые очень быстро распространяются на всей территории Земли.
Единственным способом ей противостоять является вакцинация.
- Но, к сожалению, в ряде регионов есть антипрививочные движения, которые препятствуют процессу. Формируется прослойка людей, которые не болели этим заболеванием. И они, конечно же, заболеют, — пояснил инфекционист телеканалу «360».
Определить откуда взялась корь в России сейчас довольно сложно – ее могли вызвать внутренние причины, но не исключено, что заболевание было завезено из-за рубежа.
- Всем нужно прививаться. Люди старшего возраста болеют особенно тяжело, продлена ревакцинация — она бесплатная — до 55 лет. А вот опасаться большой эпидемии не стоит, - заключил медик.
Но правила безопасности соблюдать необходимо. Порой достаточно зайти в комнату, в которой находится больной корью и заразиться.
ИСТОЧНИК KP.RU