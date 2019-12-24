Шойгу рассказал, почему снизилась потребность в солдатах-срочниках

СЕГОДНЯ 15:35 2019-12-24T15:35:36+03:00

В результате аттестации служащих по контракту, 70% из оставшихся на службе имеют профессиональное образование / Фото: сайт Министерства обороны

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Рост технически сложного вооружения в российской армии снижает потребность в солдатах срочной службы, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

- Синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения увеличивается количество контрактников, подготовленных для ее эксплуатации и боевого применения. При этом пропорционально снижается потребность в призыве граждан на военную службу, - сообщил Шойгу на коллегии Министерства обороны.

Он также добавил, что после в 2019 году аттестации контрактников, всех непригодных военнослужащих уволили, а требования Министерства обороны к подготовке служащих по контракту повышены. Теперь больше 70% из них обладают профессиональным образованием. Министр добавил, что военнослужащих стимулируют улучшением условий службы и материальными выплатами.

Ранее сайт kp.ru писал о словах министра обороны Сергея Шойгу об опасности стремления Вашингтона к мировому превосходству, а также о суровом "разносе" от министра по поводу нарушения регламента работы ведомства в регионах и проведении совещаний с подчинёнными после рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU