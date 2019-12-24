Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-24T16:02:22+03:00

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В ходе торгов на Московской бирже 24 декабря курс доллара понизился на 21 копейку и составил 61,95 рубля. Такой отметки американская валюта достигла впервые с 12 июля 2018 года. Однако ближе к закрытию торгов курс доллара вновь начал немного повышаться. По состоянию на 15:30 по московскому времени доллар составил 62,02 рубля.

Европейская валюта, в свою очередь, потеряла в цене 35 копеек и опустилась до 68,72 рубля. Последний раз ниже 69 рублей евро опускался на прошлой неделе. Причем, это произошло впервые с марта 2018 года.

Такое укрепление рубля эксперты связывают с ростом цен на нефть. Стоимость сырья марки Brent в ходе торгов в Лондоне выросла на 0,35% и составила 66,62 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU