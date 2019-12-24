2019-12-24T16:17:04+03:00
Политика

Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире

Министр обороны сообщил, что военный бюджет США в следующем году будет в 16 раз больше российского
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Шойгу рассказал о снижение места России по военным расходам в миреШойгу рассказал о снижение места России по военным расходам в миреФото: c cайта Министерства обороны России.
Изменить размер текста:

Военный бюджет России на 2020 год опустится с восьмого на десятое место в мире. Об этом рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем - на восьмом, а в следующем будем уже на девятом», - сообщил министр обороны на ежегодной итоговой коллегии военного ведомства с участием российского лидера Владимира Путина.

Шойгу также рассказал, что военный бюджет Соединённых Штатов в следующем году впервые достигнет почти 750 миллиардов долларов. Министр отметил, что это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз.

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. В целом Вашингтон выделит на военные цели 738 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования
Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с июля 2018 года
У главы управления таможни при обыске нашли драгоценности, 600 тысяч долларов и евро
Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Шойгу рассказал, почему снизилась потребность в солдатах-срочниках
В ОСК рассказали, за какое время могут построить трубоукладчика для «Северного потока – 2»
70 процентов работодателей заявляет о профнепригодности выпускников
Путин о вооружении России: Нас не может устраивать ничья, мы должны быть лучшими
Путин: Доля современного оружия в российской "ядерной триаде" - 82%
В порт Одессы прибыл американский эсминец "Росс"
Роскосмос планирует сделать 27 спутников "Глонасс" до 2025 года
В России планируют ввести "пенсии" для цирковых животных
В Подмосковье полицейские остановили завод по производству поддельного алкоголя на 22 млн рублей
В союзе автошкол поддержали изменения в экзаменах на права
В Венецию перед Рождеством снова пришла "высокая вода"
В Москве задержали подозреваемого в убийстве сестры в центре столицы
Олимпийский комитет России не согласился с решением ВАДА
Новорожденную девочку оставили в подъезде дома в Мытищах
Врач-инфекционист назвал основную причину вспышку кори в России
Влияние Брюса Ли и протестов в Гонконге: Financial Times назвала слово года
Матвиенко назвала равные условия при поступлении главным преимуществом ЕГЭ
Микрометеорит врезался в российский спутник
В Совфеде прокомментировали заявление «Нафтогаза» о «больших рисках» для Украины
Матвиенко выступила с инициативой сделать 31 декабря выходным днем в 2020 году
Валентина Матвиенко: Запрещать законом мобильные телефоны в школах не стоит