Шойгу рассказал о снижении места России по военным расходам в мире

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-24T16:17:04+03:00

Министр обороны сообщил, что военный бюджет США в следующем году будет в 16 раз больше российского

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Военный бюджет России на 2020 год опустится с восьмого на десятое место в мире. Об этом рассказал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

«Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем - на восьмом, а в следующем будем уже на девятом», - сообщил министр обороны на ежегодной итоговой коллегии военного ведомства с участием российского лидера Владимира Путина.

Шойгу также рассказал, что военный бюджет Соединённых Штатов в следующем году впервые достигнет почти 750 миллиардов долларов. Министр отметил, что это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз.

Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. В целом Вашингтон выделит на военные цели 738 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU