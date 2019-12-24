Турция готовит законопроект, который позволит отправить военных в Ливию

СЕГОДНЯ 20:16 2019-12-24T20:16:10+03:00

Ранее был подписан ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере

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Парламент Турции готовит законопроект, который даст право Анкаре направить своих военных в Ливию. Об этом сообщил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

«Нам может понадобиться законопроект, который позволит нам направить военных в Ливию. Парламент работает над этим», - сказал представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Калын уточнил, что вид военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии будет определяться обстоятельствами. По его словам, это может быть как обучение военных, так и гуманитарные миссии.

Напомним, в конце июня Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара обвинила Анкару в поддержке террористических группировок в Ливии и пригрозила ей атаками на своей территории. Позже Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия, а с ПНС в ноябре подписали ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU