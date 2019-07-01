В Ливии объявили всеобщую мобилизацию

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-01T07:36:43+03:00

Как заявил глава правящей на востоке страны Палаты представителей, это необходимо для противостояния турецким угрозам

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Правящая на востоке Ливии Паоата представителей, которая поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, объявила всеобщую мобилизацию, сообщает местный новостной портал Afrigatenews. Спикер Палаты Акила Салех Иса заявил, что такая мера необходима для противостояния угрозам со стороны Турции.

Телеканал Sky News Arabia рассказал, с чего все началось: в конце июня армия Хафтара обвинила Анкару в поддержке террористических группировок в Ливии и пригрозила ей атаками на своей территории, после чего бойцы ЛНА задержали шесть турецких граждан в городе Адждабия.

В МИД Турции восприняли такие действия как «акт бандитизма и пиратства», со своей стороны пригрозив тем, что если силы Хафтара немедленно не освободят задержанных, ЛНА «станет законной целью» турецких военных.

«Глава Палаты представителей Ливии Акила Салех в качестве главнокомандующего объявил о всеобщей мобилизации в ответ на угрозы Турции», - передает канал.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между армией Халифы Хафтара и силами правительства национального согласия. Фельдмаршал Хафтар приказал своим военным начать наступление на Триполи 4 апреля, а 7 апреля лояльные ПНС вооруженные силы объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против ЛНА.

В середине июня возглавляющий правительство национального согласия Файез Саррадж заявил, что войска Хафтара терпят поражение под Триполи, и предрек его армии скорое поражение.

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ИСТОЧНИК KP.RU