Экс-советница штаба Трампа подала в суд на президента США

24 Дек. 22:53 2019-12-24T22:53:19+03:00

Арлин Дельгадо заявляет, что не получила должности в Белом доме из-за беременности

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Бывшая советница предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа подала иск на американского лидера из-за того, что не получила должности в Белом доме.

Как говорится в материалах федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, Арлин Дельгадо работала в штабе Трампа с 1 сентября 2016. В ноябре того же года она узнала, что забеременела от своего начальника - официального представителя предвыборного штаба Джейсона Миллера.

По словам женщины, руководители предвыборной кампании, сообщили ей о том, что та не сможет получить должности из-за беременности. 20 января 2017 года Дельгадо была уволена.

В исковом заявления женщина утверждает, что стала жертвой дискриминации и требует выплаты компенсации, размер которой должен определить суд.

Напомним, накануне появилась информация о том, что демократы готовятся предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента. Они надеются, что о возможных злоупотреблениях сможет рассказать бывший юрисконсульт Белого дома Дональд Макган.

ИСТОЧНИК KP.RU