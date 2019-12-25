2019-12-25T02:14:49+03:00
В мире

«Это хорошее кино»: Трамп рассказал военным о своем участии в фильме «Один дома–2»

По словам президента США, о его появлении в комедии часто вспоминают, особенно в рождественские дни [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп в своей резиденции «Мар-а-Лаго» общается с военнослужащими по видеосвязиПрезидент США Дональд Трамп в своей резиденции «Мар-а-Лаго» общается с военнослужащими по видеосвязиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Поздравляя американских военных с наступающим католическим Рождеством, президент США Дональд Трамп упомянул о своем участии в комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Он общался с военнослужащими из своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго» в режиме видеоконференции, передает агентство Reuters.

По словам главы Белого дома, люди часто говорят о его появлении в этом фильме 1992 года, «особенно в рождественские дни».

«Они говорят, особенно маленькие дети: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре таким же, каким они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе», - рассказал Трамп.

Он добавил, что сыграть самого себя в небольшом эпизоде фильма, где знаменитый миллиардер подсказывает заблудившемуся в отеле главному герою, как пройти в холл, «было большой честью».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что «Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2» именно из-за того, что в нем снялся Дональд Трамп.

Дональд Трамп в фильме "Один дома-2".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нам нужна поддержка»: Президент Грузии предложила провести с Россией переговоры по примеру «нормандского формата»
ВЦИОМ узнал заветные мечты россиян
«Это хорошее кино»: Трамп рассказал военным о своем участии в фильме «Один дома–2»
Кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией
Федерация еврейских общин поблагодарила Путина за «искреннее и человечное» высказывание о после Польши в нацистской Германии
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала
Силуанов: Британский суд огласит решение по трехмиллиардному долгу Украины перед Россией к лету
Иран надеется, что американские войска вскоре покинут Сирию
В результате обстрела рынка в Йемене погибли 17 человек
Экс-советница штаба Трампа подала в суд на президента США
В нескольких странах отмечают сбои в работе платежной системы Visa
Во время оползня в Бразилии погибли семь человек
Медведев поручил пресечь незаконное распространение никотиносодержащих смесей
Силуанов: правительство обсуждает передачу ЦБ пакета акций Сбербанка
Стрельба возле школы в Клинцах: Мужчина убил жену и пытался покончить с собой
Киев планирует получить 18 млрд долларов за пять лет транзита российского газа
Турция готовит законопроект, который позволит отправить военных в Ливию
Охранник супермаркета похитил ребенка из тележки у бабушки
Путин: основополагающие положения Конституции лучше не трогать