«Это хорошее кино»: Трамп рассказал военным о своем участии в фильме «Один дома–2»

СЕГОДНЯ 01:57 2019-12-25T02:14:49+03:00

Президент США Дональд Трамп в своей резиденции «Мар-а-Лаго» общается с военнослужащими по видеосвязи Фото: REUTERS

По словам президента США, о его появлении в комедии часто вспоминают, особенно в рождественские дни [видео]

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Поздравляя американских военных с наступающим католическим Рождеством, президент США Дональд Трамп упомянул о своем участии в комедии «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Он общался с военнослужащими из своей флоридской резиденции «Мар-а-Лаго» в режиме видеоконференции, передает агентство Reuters.

По словам главы Белого дома, люди часто говорят о его появлении в этом фильме 1992 года, «особенно в рождественские дни».

«Они говорят, особенно маленькие дети: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре таким же, каким они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе», - рассказал Трамп.

Он добавил, что сыграть самого себя в небольшом эпизоде фильма, где знаменитый миллиардер подсказывает заблудившемуся в отеле главному герою, как пройти в холл, «было большой честью».

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что «Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2» именно из-за того, что в нем снялся Дональд Трамп.

Дональд Трамп в фильме "Один дома-2".

ИСТОЧНИК KP.RU