2019-12-23T01:36:00+03:00
В мире

«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома-2» из-за сцены с Трампом

Один из пользователей сети добавил туда информацию про импичмент президента США
Мария ИГНАТЬЕВА
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«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома-2» из-за сцены с Трампом«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома-2» из-за сцены с ТрампомФото: REUTERS
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"Википедия" заблокировала страницу о фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", в которой сыграл небольшую роль президент США Дональд Трамп. Косвенно, это стало причиной блокировки. Как пишет портал Mediaite.com, один из пользователей сети добавил на страницу информацию про импичмент американского лидера.

- 18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером "Один дома-2", который был привлечен к импичменту Палатой представителей США, - написал неизвестный.

После появления этой записи администрация "Википедии" закрыла возможность свободного редактирования этой страницы. Это вызвало в сети обсуждение на тему "начала войны за редактирование" в интернет-энциклопедии.

Напомним, что Трамп получил 30-секундную роль в фильме, так как съемки велись в пятизвездочном отеле "Плаза", которым тогда владел нынешний президент США.

Как писал сайт kp.ru 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу».

Трампа обвиняют в том, что он пытался помешать расследованию по импичменту, а также «подстрекал иностранное правительство» (то есть, Украину) к вмешательству в выборы в США, задерживая одобренную конгрессом военную помощь. Теперь слово за сенатом, который продолжит процесс разбирательства.

Дональд Трамп в фильме "Один дома-2".

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома-2» из-за сцены с Трампом
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