Сербия завершила укладку труб на своем участке "Турецкого потока"

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-25T12:09:56+03:00

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Укладка труб на сербском участке газопровода "Турецкий поток" завершена. Об этом сообщил генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

Согласно его данным, в укладке 403 километров труб участвовали белорусские, немецкие, итальянские и другие фирмы из разных стран. Газопровод прошел под Дунаем, Тисой, Моравой, водными каналами и железнодорожными путями. В ближайшее время будут завершены работы на измерительных станциях.

"Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, на участке интерконнектора "граница Болгарии - граница Венгрии", выполнила, работы завершены", - сказал Баятович.

По словам гендира, сербская и российские компании были в три раза эффективнее, чем это бывает в среднем среди ведущих европейских предприятий. Данную информацию подтвердили американская Bilfinger и германская ALF, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что при строительстве газопровода на территории Сербии было обнаружено множество артефактов, включая обширное античное поселение и скелет 4-5 века нашей эры.

ИСТОЧНИК KP.RU