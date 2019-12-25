2019-12-25T12:22:40+03:00
Политика

Посол Ирана назвал цель совместных морских учений с Россией и Китаем

Маневры будут отрабатываться в Индийском океане в конце декабря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Целью военно-морских учений является отработка действий по борьбе с терроризмомЦелью военно-морских учений является отработка действий по борьбе с терроризмомФото: REUTERS
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Целью проведения военно-морских учений Ирана, России и Китая является отработка совместных действий по борьбе с терроризмом и пиратством. Об этом сообщил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

Напомним, что учения состоятся в конце декабря 2019 года в Индийском океане. Сайт kp.ru писал, что изначально в маневрах должны были участвовать лишь две страны.

"Цель этих учений – мир и стабильность в регионе, борьба с терроризмом и морским пиратством. Мы убеждены, что обеспечение безопасности в районе Индийского океана и Персидском заливе играет большую роль в расширении экономических связей между Ираном и Россией, в особенности с учетом транспортного коридора Север-Юг", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что раньше Россия и Иран уже проводили совместные военные учения, а принимая во внимание общую позицию на современные вызовы, продолжение тесного сотрудничества просто необходимо. Джалали уверен, что это позволит сохранить мир и стабильность в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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