2019-12-25T14:40:03+03:00
Экономика

Путин: темпов роста российской экономики недостаточно

Президент РФ напомнил, что от этого напрямую зависят условия жизни граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин считает недостаточными имеющиеся темы роста российской экономики. Об этом было сказано в среду, 25 декабря, на встрече главы государства с членами правительства.

По словам Путина, необходимо не только увеличить темпы роста экономики, но и улучшить саму ее структуру и качество.

"Но это не является самоцелью, целью является улучшение жизни граждан", - подчеркнул президент.

Он добавил, что в правительстве уже неоднократно поднималась эта тема. К тому же на увеличение темпов роста экономики направлены целые национальные проекты.

"Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей", - цитирует РИА Новости Путина.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце Центробанк назвал главные риски для экономики России. В их числе торговые войны и геополитика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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