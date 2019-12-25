2019-12-25T14:51:08+03:00
Звезды

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Коллеги режиссера надеются, что совсем скоро она пойдет на поправку
Елена АКИМОВА
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Галина Волчек была госпитализирована из-за проблем с легкимиГалина Волчек была госпитализирована из-за проблем с легкимиФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек. Художественный руководитель театра попала в больницу 23 декабря.

Изначально сообщалось, что она жаловалась на боль в области груди, но после врачи уточнили диагноз – проблемы с легкими.

Пресс-секретарь театра Елена Волкова отметила, что сейчас состояние Волчек стабильное и выразила надежду, что скоро оно начнет меняться в лучшую сторону.

- Состояние Галины Борисовны стабильное, она в больнице. Надеемся, что скоро поправится, — сказала Волкова телеканалу «360».

Врачи прилагают все усилия, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье именитой пациентки. Ее оставили на лечение в стационаре, по некоторым сообщениям Волчек в реанимации.

Недавно режиссер отметила свое 86-летие. В последнее время Галина Борисовна часто обращалась к врачам – то сердце шалит, то легкие беспокоят. В июне Волчек была госпитализирована в отделение кардиологии института им. Вишневского. Она ложилась в больницу, чтобы «продышаться» через аппарат искусственной вентиляции легких. Как считают врачи, это результат многолетнего курения.

Евгения Кузнецова о состоянии Галины Волчек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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