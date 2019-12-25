СЕГОДНЯ 16:35 2019-12-25T16:35:37+03:00

Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться реальных перемен в жизни людей.

«И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», - перелает «Интерфакс» слова российского лидера.

Путин отметил, что о таких чувствах граждан говорят многие опросы общественного мнения.

Глава государства обратил внимание и на другие сферы, где не удалось достичь запланированных результатов. Среди них снижение смертности, а также поддержка российского экспорта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер заявил, что темпов роста российской экономики недостаточно и напомнил, что от этого напрямую зависят условия жизни граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU