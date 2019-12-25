2019-12-25T16:35:37+03:00
Общество

Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему

Российский лидер рассказал в каких сферах не удалось достичь запланированных результатов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments37
Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшемуПутин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшемуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться реальных перемен в жизни людей.

«И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», - перелает «Интерфакс» слова российского лидера.

Путин отметил, что о таких чувствах граждан говорят многие опросы общественного мнения.

Глава государства обратил внимание и на другие сферы, где не удалось достичь запланированных результатов. Среди них снижение смертности, а также поддержка российского экспорта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер заявил, что темпов роста российской экономики недостаточно и напомнил, что от этого напрямую зависят условия жизни граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росстат: инфляция в России за год составила 3,1%
Ученые рассказали о новом цикле солнечной активности
Путин не уверен, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему
В Минздраве не согласились со словами Голиковой об оптимизации здравоохранения
«Да прольется свет на дорогую Украину»: Папа Римский призвал к миру в незалежной
В МИД рассказали о возможном ответе на санкции против «Северного потока - 2»
Военный самолет разбился на северо-западе Ирана
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Ученые рассказали, в каком возрасте начинается старение организма
Путин: темпов роста российской экономики недостаточно
Музыку ВКонтакте добавили в подписку Combo от Mail.Ru
Умерла Элли Уиллис, автор песни к сериалу "Друзья"
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о расхождении во мнениях
В Союзе пенсионеров предложили ввести «новогодний капитал» для всех пожилых людей
Европа выступает за улучшение отношений с Россией
В Яндексе рассказали о популярных подарках к Новому году
Козак назвал обещанные Украине $2,9 млрд "каплей в море"
В правительстве рассчитывают на компромисс по "Северному потоку-2"
Ельцин перед уходом просил Путина лишь об одном
В сирийском Алеппо возросло число обстрелов
Прокуратура Украины возбудила дело после прибытия поезда в Крым по Керченскому мосту
Умер Махмут Гареев - президент Академии военных наук
Посол Ирана назвал цель совместных морских учений с Россией и Китаем
Эксперты назвали самые опасные модели смартфонов
Сербия завершила укладку труб на своем участке "Турецкого потока"
Депутаты предлагают отводить на рекламу в кино максимум десять минут
Российские школьники предпочитают "Надежду и отчаяние" и обходят стороной "Войну и мир"
Аналитики усомнились, что Apple останется на российском рынке после нововведений 2020 года
3,4 миллионам россиян не дадут выехать из страны под Новый год из-за долгов