Ученые рассказали о новом цикле солнечной активности

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-25T16:52:24+03:00

Своего пика он достигнет к 2025 году

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25 декабря 2019 года на солнечном диске появилось два пятна, которые подсказали исследователям, что начался новый, 25-й цикл активности. Об этом сообщил Центр прогнозов космической погоды Института земного магнетизма и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН).

Исследователи объясняют, что в 24-ом цикле солнечные пятна были в южном и северном полушарии светила. Новые пятна имеют иную полярность, что дает основание говорить о том, что стартовал следующий цикл.

Уходящий год стал знаковым в истории наблюдений. Солнце находится в глубоком минимуме своего 11-летнего цикла, за 365 дней удалось зафиксировать 277 без пятен. Для сравнения: в 2018-ом таковых было 221, в 2018 – 104.

Это событие является примечательным для научных кругов, эксперты уверяют, что оно не может не сказаться на климатических условиях.

25-й солнечный цикл будет набирать силу в ближайшие годы и, по расчетам специалистов, достигнет своего пика к лету 2025 года, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU