2019-12-25T20:52:33+03:00
В мире

США намерены наказать Турцию санкциями за сближение с Россией

Администрация американского президента опасается дальнейшего углубления отношений между Москвой и Анкарой
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США намерены ввести санкции в отношении Турции против своего желанияСША намерены ввести санкции в отношении Турции против своего желанияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединённые Штаты намерены ввести санкции против Турции, несмотря на опасения администрация американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные лица США, президентская администрация пытается задобрить турецкого лидера Тайипа Эрдогана на фоне опасений относительно того, что «обращение с ним как с отверженным» приведет в итоге к тому, что Анкара «в большей степени войдет в орбиту» Москвы. Однако Вашингтон все равно собирается нанести ущерб Анкаре.

Напомним, 11 декабря Комитет Сената Конгресса Соединённых Штатов по иностранным делам одобрил пакет ограничительных мер в отношении Турции, связанных с приобретением российских зенитных ракетных систем С-400. Законопроект поступил на рассмотрения в Сенат.

Ранее министр иностранных дел республики Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара попросит Вашингтон вывести американских военных с авиабазы Инджирлик, если в отношении нее будут введены санкции, а также сообщил о том, что республика была вынуждена приобрести российские ЗРС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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