На Украине назвали причину воссоединения Крыма с Россией

СЕГОДНЯ 00:27 2019-12-26T00:37:17+03:00

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года Фото: Евгения ГУСЕВА

По мнению депутата от «Слуг народа», все началось с отмена «языкового» закона

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Одной из причин возвращения Крыма в состав России стала отмена украинского закона «Об основах государственной языковой политики», считает депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Алексей Устенко.

Напомним, принятый летом 2012 года документ, который также называют «закон Кивалова — Колесниченко», приравнивал русский язык к государственному в 13 из 27 регионов страны, а сразу после госпереворота на Украине в 2014 году Рада признала его утратившим силу. Тогда это стало одним из первых шагов парламента Незалежной после так называемой «революции достоинства».

По словам Устенко, именно принятие «закона о языке» и «спровоцировало все эти действия в Крыму», после чего на полуострове прошел референдум и подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

«Это было одним из того, с чего все началось», - заявил нардеп в эфире телеканала «Наш».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751666" frameborder="0"></iframe> "Проезжали по Крымскому мосту с овациями": Пассажир поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" актер Алексей Огурцов.Алексей Огурцов – российский актер, мастер по рукопашному бою, каскадер. Артист играл в таких телесериалах, как «Офицеры», «Мошенники», «Стая», «Умножающий печаль», «Достоевский», «Метод Лавровой», «Охота на изюбря». Алексей Огурцов знаком зрителям по фильмам «Гитлер капут!», «Реальный папа» и «Стерва для чемпиона».Анастасия ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU