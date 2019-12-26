2019-12-26T00:37:17+03:00
Политика

На Украине назвали причину воссоединения Крыма с Россией

По мнению депутата от «Слуг народа», все началось с отмена «языкового» закона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 годаКрым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Одной из причин возвращения Крыма в состав России стала отмена украинского закона «Об основах государственной языковой политики», считает депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Алексей Устенко.

Напомним, принятый летом 2012 года документ, который также называют «закон КиваловаКолесниченко», приравнивал русский язык к государственному в 13 из 27 регионов страны, а сразу после госпереворота на Украине в 2014 году Рада признала его утратившим силу. Тогда это стало одним из первых шагов парламента Незалежной после так называемой «революции достоинства».

По словам Устенко, именно принятие «закона о языке» и «спровоцировало все эти действия в Крыму», после чего на полуострове прошел референдум и подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение с Россией.

«Это было одним из того, с чего все началось», - заявил нардеп в эфире телеканала «Наш».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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