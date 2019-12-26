Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку
В метро Москвы курсант московского университета МВД РФ задержал женщину, которая напала на пассажирку с ножом.
На станции "Новокузнецкая" неизвестная напала на пострадавшую и нанесла ей множественные удары холодным оружием по всему телу. Спустя несколько секунд после случившегося женщина попыталась ретироваться, но курсант оценил обстановку и бросился за нападавшей и задержал ее.
При этом пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью в одну из городских клинических больниц.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мотивы преступления на данный момент устанавливаются. Расследование инцидента продолжается, сообщается на сайте МВД РФ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре возле станции метро «Савеловская» пьяный мужчина напал с ножом на полицейского. Злоумышленник был сразу задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU