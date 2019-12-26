2019-12-26T08:28:42+03:00
Происшествия

Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажирку

На станции Новокузнецкая неизвестная нанесла пострадавшей несколько ударов холодным оружием по всему телу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Курсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажиркуКурсант задержал в московском метро женщину, которая напала с ножом на пассажиркуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В метро Москвы курсант московского университета МВД РФ задержал женщину, которая напала на пассажирку с ножом.

На станции "Новокузнецкая" неизвестная напала на пострадавшую и нанесла ей множественные удары холодным оружием по всему телу. Спустя несколько секунд после случившегося женщина попыталась ретироваться, но курсант оценил обстановку и бросился за нападавшей и задержал ее.

При этом пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью в одну из городских клинических больниц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мотивы преступления на данный момент устанавливаются. Расследование инцидента продолжается, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре возле станции метро «Савеловская» пьяный мужчина напал с ножом на полицейского. Злоумышленник был сразу задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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